صحة الرصافة تكشف تفاصيل الاصابات الـ

2020/06/14 | 18:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت دائرة صحة الرصافة تفاصيل الاصابات الـ"163" المسجلة اليوم بفيروس كورونا وكالاتي :• مدينة الصدر 76 حالة ضمن محلات 559, 529, 542, 571, 562, 563, 557, 540, 556, 521, 532, 555, 529, 511, 516, 524, 517, 570, قطاعات 47, 27, 68, 35, 2, الاورفلي جميلة• الشعب 13 حالة ضمن محلات 327, 335,331, 353, حي اور• التاجي حالة واحدة محلة 747• ام الكبر والغزلان حالة واحدة• الكرخ 3 حالات في اليرموك محلة 618 وحي الشهداء محلة 873 و الشعلة محلة 452• الطالبية حالة واحدة• حسينية المعامل حالة واحدة• الشيخ عمر حالة واحدة محلة 103• الجادرية حالة واحدة 959• البلديات 15 حالة ضمن محلات 724, 728, 739, 731, الزراعي, شارع المصرف• زيونة حالة واحدة محلة 718• الامين 9 حالات ضمن محلات 729, 735, 754, 766, الامين الثانية, النواب• العبيدي 8 حالات محلة 762 والزراعي• المعلمين حالة واحدة• القاهرة حالة واحدة محلة 313• حي الزهراء حالتين محلة, 757• شارع فلسطين 4 حالات محلة 503, 505• شارع النضال حالة واحدة• السعدون حالة واحدة محلة 101• الرشاد حالة واحدة محلة 770• الزعفرانية حالتين محلة 953, 959• الكفاح 3 حالات ضمن محلة 125• الكرادة 4 حالات محلة 902, 903, تقاطع المسبح• المشتل 3 حالات محلة 751, وشارع المطبك• بغداد الجديدة حالتين محلة 709, 706• كفاءات العبيدي حالتين محلة 768, 756• الاعظمية حالتين محلة 340, 320• جسر ديالى حالة واحدة 103• المعامل حالتين في الباوية• حسينية الراشدية 7 حالات محلة 213

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