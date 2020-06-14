يحملون الجنسية العراقية.. اعتقال 5 مشتبهين في عملية ضد داعش بتركيا

2020/06/14 | 18:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةضبطت الشرطة التركية، اليوم الاحد، 5 أشخاص يحملون الجنسية العراقية، في عملية أمنية ضد تنظيم داعش الأرهابي بولاية أفيون قره حصار، غربي البلاد.وأفاد مراسل الأمن نقلا عن مصادر أمنية، أن فرق مكافحة الإرهاب والاستخبارات بمديرية أمن الولاية، نفذت حملة مداهمات في إطار جهودها لكشف خلايا تنظيم داعش واحباط أنشطتها المحتملة.وأردف أن العملية أسفرت عن توقيف 5 مشتبيهن بهم، يحملون الجنسية العراقية.وفي وقت سابق أوقفت فرق الأمن التركية 10 أشخاص يحملون الجنسية العراقية، متهمين بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، في ولاية صامسون شمالي البلاد.

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