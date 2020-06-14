2020/06/14 | 18:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ماجد الشويلي… 🔳ضع نصب عينيك أنك تمثل بلداً تمكن من دحر الاحتلال في مدة وجيزة، وأن من هزم أمريكا وهي في أوج قوتها؛ لهو قادر على الحاق الهزيمة بها مرة أخرى بنحو ايسر مما سبق بكثير 🔳ضع نصب عينيك أن العراق حين طرد الامريكان نهاية عام 2011 ، طردهم بسواعد ثلة مؤمنة صغيرة.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضع نصب عينيك يا مفاوضنا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضع نصب عينيك يا مفاوضنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).