بعد تقارير “مشككة” بجدية العراق.. اتفاق جديد بين بغداد وشركات اجنبية لخفض انتاج النفط

2020/06/14 | 18:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة اتفق العراق مع شركة بريتيش بتروليوم على خفض الإنتاج من حقل الرميلة نحو 140 ألف برميل يوميا في يونيو، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر لم تسمها.وذكر مصدران لرويترز أن العراق اتفق مع لوك أويل الروسية على خفض الإنتاج من حقل غرب القرنة 2 النفطي 50 ألف برميل يوميا لخفض […]

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