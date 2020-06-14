بالتفاصيل: ولاية أتلانتا تشتعل بـ”فلويد جديد”،، الشرطة تقتل امريكياً افريقياً أمام أطفاله

2020/06/14 | 18:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أشعل متظاهرون النار في مطعم في ولاية اتلانتا الامريكية، حيث قتل سائق أسود يدعى رايسهارد بروكس برصاص رجال شرطة أبيض.أحد مطاعم الوجبات السريعة حيث قتل رجال سود بالرصاص أب أسود على أيدي ضباط شرطة أبيض وأحرقه المتظاهرون ، حيث تم إطلاق الصاعق على ضابط أتلانتا بسبب الحادث.وقتل رايسهارد بروكس 27 […]

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