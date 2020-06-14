إشكاليات التفعيل السياسي للمواطنة السورية - محمد شيخ أحمد

2020/06/14 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_شيخ_أحمد المقدمة:العار أن تجد نفسك في بقعة جغرافية، تُعتبر قلب العالم القديم، وأنت تبحث عن لقمة عيش في كيس أو حاوية نفايات، أو تسعى منذ الصباح وحتى المساء لتأمين أبسط مستلزمات الاستمرار (في الحياة)، إذا اعتبرت نفسك ما زلت حياً، وتمتلك روحاً ونفساً وجسداً، وما يغلفهم من كرامة وعزة وافتخار، بكونك الإنسان الذي (خلقه الله على أحسن تقويم)، سواء كنت يهودياً أو مسيحياً أو مسلماً، أو بوصفك الكائن الأرقى ف ......





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