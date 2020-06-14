الانبار.. عواصف ترابية في المناطق الشرقية وامطار في الغربية

2020/06/14 | 19:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… شهدت محافظة الانبار، الاحد، حدوث عواصف ترابية مع تساقط الامطار في المناطق الغربية .وقال مراسل /المعلومة/ إن قضاء حديث غربي الانبار، شهد سقوط امطار غزيرة فيما شهدت مناطق شرقي مدينة الرمادي عاصفة ترابية حجبت الرؤيا.واضاف القوات الامنية شددت من اجراءاتها الاحترازية لمنع استغلال عصابات داعش سوء الاحوال الجوية في مهاجمة […]

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