أول تعليق من بوتين على الاحتجاجات الأمريكية

2020/06/14 | 19:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، على الاضطرابات التي تشهدها الولايات المتحدة على خلفية مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد.وقال بوتين: “ما حصل مؤشر على وجود أزمات داخلية عميقة في الولايات المتحدة”.كما أعرب الرئيس بوتين عن استغرابه من رد فعل حكام الولايات الأمريكية على توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد […]

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