الرئاسات الثلاث تجتمع مع قادة الكتل لبحث ملف الحوار مع واشنطن والازمة الاقتصادية

2020/06/14 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

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اجتماع قادة الاحزاب السياسية مع الرئاسات الثلاثة وممثلي وزارة الخارجية لبحث الحوار العراقي الامريكي والازمة الاقتصادية وبحضور رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي.

المكتب الاعلامي - للنائب ارشد الصالحي

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بغداد اليوم _ كردستان

قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، الاحد 14 حزيران 2020، إن إرسال مكافحة الرهاب لضبط المنافذ الحدودية من شأنه كسر هيبة الجهاز العسكرية، فيما أشار إلى أن الحكومة مطالبة بضبط منافذ البصرة وميسان.

وقال عم

بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الأحد (14 حزيران 2020) أن لجنته قدمت خطة مالية تتضمن سبل معالجة الأزمة الاقتصادية، التي يمر فيها البلاد لى الحكومة الجديدة، فيما لفت إلى أن هناك خطة جديدة يجري اعداد صياغتها وستقدم

بغداد اليوم _ بغداد

استقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأحد، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لبحث الاوضاع السياسية والأمنية وجائحة كورونا.

وذكرت المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن &quo

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