2020/06/14 | 19:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح مخرجات مؤتمر المانحين الدوليين لإعادة...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي ووزير الخارجية الكويتي يبحثان مخرجات مؤتمر المانحين الدوليين ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي ووزير الخارجية الكويتي يبحثان مخرجات مؤتمر المانحين الدوليين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).