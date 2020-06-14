“داعش” يستهدف “الكاكائيين” في العراق.. “صالح” يستنكر والبيشمركة تدعو بغداد للعمل المشترك

2020/06/14 | 19:37 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن #داعش بدأ يتغلغل إلى العمق في #العراق أكثر فأكثر مع مرور الأيام، وهذا يشكّل خطراً قد يؤدي لنتائج لا تحمد، إن لم تتحرك الجهات المعنية لكبح التنظيم.عاد التنظيم منذ مطلع هذا العام…

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