وزارة التربية التركية تصدر تعميماً بخصوص تسليم “الجلاءات المدرسية”

2020/06/14 | 19:37 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية التركية، أمس السبت، عن إلغاء مراسم تسليم “الجلاءات المدرسية” (الشهادات التي تُمنح للمراحل الانتقالية)، في نهاية العام الدراسي الحالي، والاكتفاء بإرسالها عبر الانترنت لأولياء الأمور.وجاء في إعلان الوزارة، أن «شهادات الشكر…

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