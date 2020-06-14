دير الزور… تكلفة معيشة أسرة من 7 أفراد تصل 450 ألف ليرة

2020/06/14 | 19:37 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاني الأُسر السورية من تردٍ كبير في مستوى المعيشية، نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل جنوني إثر انخفاض قيمة #الليرة_السورية، مما ولّد تفاوتاً كبيراً بين دخل الأسرة، وتكاليف المعيشة.ووفق متابعة (الحل نت) لارتفاع تكاليف المعيشة الشهرية…

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