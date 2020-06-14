العراق يطلب من شركة بريتش بتروليوم العاملة في حقوله خفض الانتاج

2020/06/14 | 19:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشفت وكالة بلومبيرغ ، الاحد، أن العراق طلب من شركة بريتش بتروليوم البريطانية خفض الانتاج بنسبة 10 بالمائة .ونقلت الوكالة في خبر ترجمته وكالة /المعلومة/ عن مصدر مطلع رفض الكشف عن هويته قوله إن ” العراق طلب من شركة بريتش بتروليوم خفض انتاج النفط الخام في حقل الرميلة جنوب العراق بنسبة […]

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