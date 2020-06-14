شفاء ١١ مريضاً من الجائحة في اربيل

2020/06/14 | 19:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت محافظة اربيل ، مساء الأحد، تعافي ١١ مريضاً من فيروس كورونا كوفيد-١٩.

وذكر دلوڤان محمد مدير صحة اربيل ، في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، أن المتعافين الجدد غادروا العزل الصحي بعد التأكد من شفائهم من المرض.

ومنذ تفشي الفيروس في اذار مارس الماضي، إصيب 619 شخصاً في اربيل ، تعافى منهم 303 مريضاً، وتوفي ستة اشخاص.

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