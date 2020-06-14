اتهمت بالترويج للمثلية الجنسية.. المصرية سارة حجازي تنتحر في كندا وتنشر رسالة

2020/06/14 | 19:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أقدمت الناشطة المصرية ساري حجازي على الانتحار الأحد في مكان إقامتها بكندا، والتي كان القضاء المصري قد اتهمها بالترويج للمثلية الجنسية في 2018.حجازي (30 عاما) وجهت رسالة مقتضبة بخط يدها قالت فيها "إلى أخوتي، حاولت النجاة وفشلت سامحوني..إلى أصدقائي، التجربة قاسية وأنا أضعف من أن أقاومها، سامحوني..إلى العالم، كنت قاسيا إلى حد عظيم ولكني أسامح".وكانت سارة قد انتقلت إلى كندا للعلاج النفسي بعدما ساءت حالتها في مصر، حيث بدأت بالعلاج، ولكنها لم تستطع تحمل "الغربة عن وطنها وأهلها وناسها".وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت حجازي بعدما لوحت بعلم يرمز إلى المثليين والمتحولين جنسيا ويمثل ألوان قوس قزح السبعة في حفل غنائي لفرقة "مشروع ليلى" التي تناصر حقوق هؤلاء في 22 سبتمبر 2017، وأفرجت عنها في فبراير 2018.

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