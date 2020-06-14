غضب إيراني من “أطفال طهران الأثرياء”: سيارات فارهة، فساتين وبكيني وشامبانيا لأبناء السياسيين في عز الازمة!

2020/06/14 | 19:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: بينما تعيش الجمهورية الاسلامية الايرانية أزمة اقتصادية خانقة نتيجة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على البلاد منذ ان وصل الرئيس ترامب على رأس البيت الابيض.وتلقي الازمة المالية بظلالها على جميع قطاعات البلاد نتيجة التضخم، والحصار النفطي الخانق على صادرات طهران التي وصلت الى ادنى مستوياتها، بالاضافة الى هجوم جائحة كورونا على […]

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