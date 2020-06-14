تفكيك مواقع ومتفجرات لداعش في عملية عسكرية امنية في ديالى

2020/06/14 | 19:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، الاحد، بتدمير اوكار لداعش وتفجير وتفكيك عدد من العبوات الناسفة بعمليات امنية شمالي قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان قوات مشتركة عسكرية وامنية باسناد من طيران الجيش شنت عمليات امنية واسعة لتطهير مناطق في شمالي قضاء المقدادية، انطلاقاً من محوري “توكل” و”الهرامشة”، انتهاءً بالتقاء المحورين في منطقة بابلان شمالي المقدادية.

واسفرت العمليات عن تفكيك وتفجير عدة عبوات ناسفة وتم تدمير مضافة كانت مأوى للعناصر الإرهابية، واضاف المصدر أن المضافة احتوت مواد لوجستية وملابس عسكرية واعتدة خفيفة ومستلزمات طبية.

وتعد مناطق "شمالي المقدادية " شمال شرقي ديالى من اكبر معاقل التنظيمات المسلحة طيلة الاعوام الماضية بسبب طبيعته الجغرافية والبساتين الكثيفة التي تحول قسما كبيرا منها الى ملاذات واوكار امنية لعناصر تنظيم داعش.

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