التعليم: درجات الحذف والاستحداث النافذة الوحيدة لإسعاف طلبات حملة الشهادات

2020/06/14 | 19:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، اليوم الاحد، ان درجات الحذف والاستحداث ضمن حركة الملاك هي النافذة الوحيدة في هذا الظرف لإسعاف طلبات حملة الشهادات العليا إذا نص على ذلك قانون الموازنة .

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