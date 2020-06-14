فرقة الرد السريع تشارك بعملية

2020/06/14 | 20:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _ديالى شاركت فرقة الرد السريع، الاحد، بعملية الصدمة ضد مهربي سعات الانترنيت.وقال اعلام الفرقة في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، ان "لواء رد السريع الثانيفوج الثالث العقربشارك بعملية (الصدمة) بتوجيه من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبأشرافوزير الأتصالات".واضاف ان العملية "ضد مهربي سعات الانترنيت في محافظة ديالى".

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