وفاة سياسي عراقي جراء “كورونا” والوفيات ترتفع لمعدّل قياسي

2020/06/14 | 20:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات يستمر #كورونا في التفشي بشكل كبير في #العراق، وكذا تزداد حالات الوفيات جراء الفيروس، إذ فارق السياسي العراقي “توفيق الياسري” الحياة، اليوم، بعد إصابته بالوباء.وسائل إعلام عراقية، قالت إن “الياسري” «توفي بعد إصابته…

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