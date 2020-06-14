افتتاح معبر جنوب إدلب لعبور الطلاب وتقديم الامتحانات وفق هذه الإجراءات

2020/06/14 | 20:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة السوريّة صباح اليوم الأحّد افتتاح معبر سراقب بريف إدلب الجنوبي، وذلك بهدف عبور طلاب الشهادة الإعداديّة والثانويّة، من مناطق سيطرة المعارضة إلى مناطق سيطرتها لتقديم الامتحانات النهائيّة.وقالت وزارة التربية في بيان نشرته…

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