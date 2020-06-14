الطاقة النيابية: الكهرباء أصبحت وزارة مفلسة

2020/06/14 | 20:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اعتبر عضو لجنة الطاقة النيابية أمجد العقابي، الاحد، أن وزارة الكهرباء أصبحت “مفلسة” نتيجة أداء الوزراء السابقين.وقال العقابي لـ /المعلومة/ إن “الوزراء المتعاقبين على إدارة وزارة الكهرباء أقحموها بمشاريع استثمارية دون جدوى اقتصادية تذكر”، معتبر أن “الوزارة حاليا مفلسة وفي موقف صعب جداً بحيث لا تستطيع تسديد رواتب موظفيها”.وأضاف، أن “الكهرباء […]

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