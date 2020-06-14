2020/06/14 | 20:09 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ خاص… اعتبر عضو لجنة الطاقة النيابية أمجد العقابي، الاحد، أن وزارة الكهرباء أصبحت “مفلسة” نتيجة أداء الوزراء السابقين.
وقال العقابي لـ /المعلومة/ إن “الوزراء المتعاقبين على إدارة وزارة الكهرباء أقحموها بمشاريع استثمارية دون جدوى اقتصادية تذكر”، معتبر أن “الوزارة حاليا مفلسة وفي موقف صعب جداً بحيث لا تستطيع تسديد رواتب موظفيها”.
وأضاف، أن “الكهرباء […]
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وقال العقابي لـ /المعلومة/ إن “الوزراء المتعاقبين على إدارة وزارة الكهرباء أقحموها بمشاريع استثمارية دون جدوى اقتصادية تذكر”، معتبر أن “الوزارة حاليا مفلسة وفي موقف صعب جداً بحيث لا تستطيع تسديد رواتب موظفيها”.
وأضاف، أن “الكهرباء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة النيابية: الكهرباء أصبحت وزارة مفلسة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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