الكاظمي يناقش مع المجلس الوزاري للأمن الوطني التجاوزات على أراضي الدولة

2020/06/14 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، وتم خلال الاجتماع مناقشة التجاوزات على أراضي الدولة والممتلكات الخاصة، ومشكلة البناء العشوائي داخل المدن، وضرورة وضع المعالجات السريعة للحدّ منها.

وتناول الاجتماع الجهود الحكومية في محاربة الشائعات التي تبثها الدوائر الإرهابية وجهات أخرى، تهدف جميعها الى خلق الفوضى وزعزعة أمن واستقرار البلد، ووضع الخطط الكفيلة لمواجهتها.

وختم الاجتماع بالتأكيد على موظفي الأجهزة الأمنية وموظفي الدولة غير المخوّلين، بتجنب إطلاق المعلومات السياسية المضللة، أو التصريح بإجراءات حكومية غير صحيحة عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تسهم في تضليل الرأي العام.

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