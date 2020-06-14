مصدر طبي لـ “العهد نيوز”: تماثل اربعة حالات مصابة بكورونا للشفاء في مستشفى بلد العام

2020/06/14 | 20:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد مصدر طبي، اليوم الاحد، عن شفاء اربعة حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في صلاح الدين.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” ، ان اربعة حالات مصابة في فيروس كورونا المستجد تماثلت للشفاء اليوم”.واضاف، ” ان الحالات كانت مشخصة بمستشفى بلد العام في محافظة صلاح الدين وتم اخراجهم من المستشفى”.

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