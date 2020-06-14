منظمة قياس جودة الاتصالات تكشف أسماء الشركات المتهمة بتهريب الإنترنت في العراق

2020/06/14 | 20:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادكشف مصدر في المنظمة العراقية لقياس جودة الاتصالات، اليوم السبت، عن أسماء الشركات المتهمة بتهريب الإنترنت في محافظة ديالى.وقال المصدر في تصريح صحفي، لـ"كلكامش برس"، إن "الشركات التي ضُبِطت بتهريب الإنترنت في محافظة ديالى أمس، هي: البراق - سورس نيت - سيل نيت - زانيار - سبيس نيت - أرض السواد (لديها إسم مسجل قانوني بغير اسم في وزارة الاتصالات) - الجزيرة - سرد)".وأكد المصدر أن "وزارة الاتصالات قامت بحملة كبيرة تستحق الإشادة، وهي خطوة تدعم الإقتصاد العراقي، لكن يبقى على الوزارة كشف أسماء هذه الشركات، وعدم البقاء صامتة حيال الأمر".

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