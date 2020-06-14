رويترز: عدد الإصابات بكورونا في العالم يتخطى 7.83 مليون

2020/06/14 | 20:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأظهر إحصاء لوكالة "رويترز" اليوم الأحد، أن أكثر من 7.83 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم وأن 429881 توفوا جراء الإصابة بالمرض.وشملت حالات الإصابة أكثر من 210 دولة ومنطقة في أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس في الصين في ديسمبر عام 2019.وما زالت الولايات المتحدة تتصدر القائمة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات بمرض "كوفيد-19" حيث بلغت الإصابات 2 مليون و82 ألفا و 162 حالة والوفيات 115216.وحلت البرازيل البرازيل ثانية في عدد الوفيات الذي بلغ 42720 في حين بلغت الإصابات 850514 شخصا.وجاءت بريطانيا في المرتبة الثالثة بـ 41698 وفاة بـ"كوفيد 19" و295889 حالة إصابة.

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