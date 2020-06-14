أسطر مؤلمة من كواليس وفاته بفعل فيروس كورونا.. من قتل علي هادي؟ وماذا كانت آخر كلماته؟

2020/06/14 | 20:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت الدكتورة سهام فيروي استاذة التربية الرياضية، عن كواليس وفاة الكابتن علي هادي واخر المراسلات لها معه، فيما افتتحت مقالها بعنوان “من قتل علي هادي؟”.ونشرت فيوري تدوينة رصدتها “يس عراق”، جاء فيها: “من قتل علي هادي؟ الكابتن علي هادي ذلك الشاب الوسيم الانيق المحب لاهله واصدقائه نصير الفقراء يظهر للاعلام […]

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