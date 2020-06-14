تكليف قائممقام جديد للموصل بعد سحب يد الاعرجي

2020/06/14 | 20:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كلفت الإدارة المحلية في محافظة نينوى، يوم الأحد، قائممقاماً جديداً لمدينة الموصل بعد سحب يد المسؤول المحلي السابق زهير الاعرجي.

وابلغ مسؤول بإدارة محافظة نينوى، وكالة شفق نيوز، أن مدير ناحية بعشيقة ذنون يونس يوسف تسلم إدارة قائممقامية الموصل بالوكالة اضافة لوظيفته بعد قرار اللجنة التحقيقية بسحب يد قائممقام الموصل زهير الاعرجي.

ووافق محافظ نينوى نجم الجبوري، في وقت سابق على "سحب يد" قائممقام الموصل زهير الأعرجي نتيجة لتوصية اللجنة الخاصة بالتجاوز والتلاعب بالأراضي في محافظة نينوى.

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