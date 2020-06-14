وزارة العمل تعفي رئيس قسم الحماية الاجتماعية في الرصافة بعد “فيديو” اكتظاظ المراجعين

2020/06/14 | 20:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العمل، الاحد، اعفاء رئيس قسم الحماية الاجتماعية في الرصافة بعد “فيديو” أظهر اكتظاظ المراجعين في الدائرة رغم إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.وقالت الوزارة، في بيان تلقته وكالة صدى إنه “تعقيباً على ما نشر من فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) يبين اكتظاظ المراجعين في قسم الحماية الاجتماعية في الرصافة، تودُّ

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