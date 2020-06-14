محافظ النجف يعلن تغيير مدراء دوائر في المحافظة

2020/06/14 | 20:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الاحد، عن تغيير مدراء دوائر في المحافظة.وقال الياسري في كلمة له وتابعته وكالة صدى ، إنه “تم تغيير مدراء، دائرة الماء، دائرة المجاري، الزراعة، البلديات، رئيس مهندسي الاعمار، دائرة المولدات، التقاعد، المنتجات النفطية.وأضاف أنه “استجابة للمتظاهرين تم تغيير مدير بلدية النجف، ومدير الشباب والرياضة”، مشيراً الى أن “بقية

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