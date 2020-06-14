رئيس الوزراء السوري الجديد يستهل قراراته الاقتصادية بسيارات الحكومة!

2020/06/14 | 20:18 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهل رئيس الحكومة السورية الجديد، #حسين_عرنوس، قراراته لمواجهة انهيار #الاقتصاد، بتعميم خاص بالسيارات التابعة للجهات الحكومية.وعمم عرنوس على جميع الجهات العامة، بـ «تخفيض صرف إجمالي الاعتمادات المخصصة لإصلاح وصيانة الآليات والمركبات الحكومية في #الوزارات…

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