وفاة امرأة اثر اصابتها بكورونا في صلاح الدين

2020/06/14 | 21:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت خلية الازمة في محافظة صلاح الدين، اليوم الأحد، وفاة امرأة اثر اصابتها بفيروس كورونا المستجد.وذكرت الخلية، في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان “تسع حالات تماثلت للشفاء من فيروس كورونا في محافظة صلاح الدين”.وأضاف البيان، أن “حالات الشفاء موزعة بواقع أربع حالات في قضاء بلد، وخمسة في مدينة تكريت”.وأوضح، […]

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