2020/06/14 | 21:07 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة موظف حكومي بتفجير مزدوج جنوب الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/14 | 21:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة موظف حكومي بتفجير مزدوج جنوب الموصل) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة موظف حكومي بتفجير مزدوج جنوب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).