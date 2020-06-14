2020/06/14 | 21:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _النجف بينت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الأحد، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في المحافظة.وقالت الدائرة في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، إنها سجلت اليوم الأحد 81 إصابة جديدة في عموم المحافظة موزعة كالآتي :-النجف / حي الجامعة 6 - النجف / قرية الغدير 5 - النجف / حي القادسية 4 - النجف / حي الحسين 1 - النجف / حي الميلاد 2- النجف / حي السلام 3 - النجف / حي النداء 2- النجف / الحولي 1- النجف / حي العسكري 1- النجف /حي الجزيرة 1 - النجف / حي المكرمة 2- النجف / حي النصر 1 - النجف / حي العروبة 1 - النجف / حي الشهداء 2 - النجف / حي الغدير 3- النجف / حي الزهراء 1- النجف / حي المعلمين 2- النجف / حي الامير 1- النجف / حي السعد 1- النجف / الرضوية 1- النجف / الجديدة الثالثة 3 - النجف / الجديدة الرابعة 1- النجف / حي الكرامة 1 - النجف / حي الانصار 1 - المشخاب 8 - العباسية 3 - المناذرة 3 - الكوفة / حي ميسان 7 - الكوفة / البراكية 4 - الكوفة / حي المقداد 2 - الكوفة / السهلة 2- الكوفة / السراي 1 - الكوفة / حي ميثم التمار 2- الكوفة / البو نعمان 1 - الكوفة / الحرية 1 وأضافت الدائرة، أن من بين الاصابات اعلاه (5) اصابات من ملاكات دائرة صحة النجف الاشرف .- حالات الشفاء : 33 و بهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-مجموع الاصابات : 971مجموع حالات الشفاء : 412مجموع الوفيات : 12الراقدين : 547مجموع الاصابات بين المنتسبين : 86

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة النجف توضح الموقف الوبائي لفيروس كورونا في المحافظة لهذا اليوم ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة النجف توضح الموقف الوبائي لفيروس كورونا في المحافظة لهذا اليوم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).