2020/06/14 | 21:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال يوم..كوردستان تكسر حاجز الـ٢٠٠ إصابة وخمس وفيات بفيروس كورونا

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