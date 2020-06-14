صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 373 اصابة بكورونا تضمنها بيان الموقف الوبائي اليوم

2020/06/14 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

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الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المسجلة في مستشفياتها بمرض فايروس كورونا المستجد لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:-

-الكاظمية/ ٣١ اصابة- الشعلة/ ٥٣ اصابة- الحرية/ ٦١ اصابة- الغزالية/ ١٧ اصابة- چكوك/ ٧ اصابات- ابو غريب/ ١٢ اصابة- التاجي/ ٥ اصابات- الصالحية/ ١ اصابة- الدورة/ ١٢ اصابة- العطيفية/ ٤ اصابات- الرحمانية/ ٢ إصابة- العامرية/ ٥ اصابات- العلاوي/ ٥ اصابات- المنصور/ ٢ اصابة- الطارمية/ ١ اصابة- الشالجية/ ١ اصابة- كرادة مريم/ ١ اصابة- المحمودية/ ٢ اصابة- الكرخ/ ٢ اصابة- حي الجامعة/ ٢ اصابة- شارع حيفا/ ٣ اصابات- البياع/ ١٣ اصابة- حي الخضراء/ ١ اصابة- الاسكان/ ٦ اصابات- الطوبچي/ ٥ اصابات- الصالحية/ ١ إصابة- حي العامل/ ٢٧ اصابة- الاعلام/ ٣٠ اصابة- ابو غريب/ ١٢ اصابة- السيدية/ ١٩ اصابة- حي العدل/ ٢ اصابة- اليرموك/ ٢ اصابة- سكنة جانب الرصافة/ ٢٦ اصابة

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بغداد اليوم - بغداد

كشفت المستشارة السابقة في الحكومة العراقية لشؤون الرياضة، سهام فيوري، الأحد (14 حزيران 2020) عن تفاصيل صادمة سبقت وفاة الكابتن علي هادي بفيروس كورونا.

وتحدثت فيوري في منشور مطول على جداريتها عن تأخر الحصول على بلازما الدم، ل

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الاحد، تفاصيل الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا.

وجاء في موقف الدائرة"نعلن للاخوة المواطنين عن قيام مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف وقطاعات الرعاية الصحية الاولية باجراء 690 فحص

بغداد اليوم- متابعة

أدى الحظر على السفر الذي فرضته الصين لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد إلى أضرار بالغة بالنسبة للشركات الأجنبية والمدارس الدولية، بينما علق كثيرون ممن يخشون على مستقبلهم كرؤساء تنفيذيين ومدرّسين وطلبة في بلدانهم الأصلية.

وتم

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