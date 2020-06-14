للسيطرة على انتشار كورونا.. شرطة واسط تغلق أحد أقضيتها بالكامل

2020/06/14 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ واسط

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بأن شرطة محافظة واسط أغلقت قضاء الحي بشكل كامل، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا على نطاق اوسع.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شرطة محافظة واسط أغلقت اليوم مداخل ومخارج قضاء الحي، فيما فرضت حظرا شاملا على تجوال الأشخاص والعجلات للسيطرة على تفشي وباء كورونا".

وكانت الشرطة المحلية قد قطعت، في وقت سابق من اليوم الأحد، الطريق السريع القادم من العاصمة بغداد في قضاء العزيزية باتجاه مركز مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا على نطاق أوسع.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 58 حالة وفاة و 1259 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت 606 حالة شفاء من الفيروس.

ومع الموقف الوبائي لليوم، وصل مجموع الأصابات بفيروس كورونا إلى 20209، ومجموع حالات الشفاء 8121، وعدد الراقدين الكلي 11481، والراقدين في العناية المركزة 128، ومجموع الوفيات 607.

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