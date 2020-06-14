إخماد حريق في قاعدة الكوت الجوية “صور”

2020/06/14 | 21:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أفادت مديرية الدفاع المدني في محافظة واسط، اليوم الأحد، بإخماد حريق نشب داخل قاعدة الكوت الجوية.وذكرت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “فرقنا في مركز دفاع مدني في واسط تمكنت من اخماد حادث حريق نشب في جملون يتكون من مادة السندويج بنل والخشب طول ٤٠ متر وعرض ١٠ امتار […]

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