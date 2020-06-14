صندوق الإسكان يصدر جدولا أسبوعيا لمراجعة المقترضين

2020/06/14 | 21:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

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