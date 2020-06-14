صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا

2020/06/14 | 21:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة في الكرخ وعددها 373:-الكاظمية/ ٣١ اصابة- الشعلة/ ٥٣ اصابة- الحرية/ ٦١ اصابة- الغزالية/ ١٧ اصابة- چكوك/ ٧ اصابات- ابو غريب/ ١٢ اصابة- التاجي/ ٥ اصابات- الصالحية/ ١ اصابة- الدورة/ ١٢ اصابة- العطيفية/ ٤ اصابات- الرحمانية/ ٢ إصابة- العامرية/ ٥ اصابات- العلاوي/ ٥ اصابات- المنصور/ ٢ اصابة- الطارمية/ ١ اصابة- الشالجية/ ١ اصابة- كرادة مريم/ ١ اصابة- المحمودية/ ٢ اصابة- الكرخ/ ٢ اصابة- حي الجامعة/ ٢ اصابة- شارع حيفا/ ٣ اصابات- البياع/ ١٣ اصابة- حي الخضراء/ ١ اصابة- الاسكان/ ٦ اصابات- الطوبچي/ ٥ اصابات- الصالحية/ ١ إصابة- حي العامل/ ٢٧ اصابة- الاعلام/ ٣٠ اصابة- ابو غريب/ ١٢ اصابة- السيدية/ ١٩ اصابة- حي العدل/ ٢ اصابة- اليرموك/ ٢ اصابة- سكنة جانب الرصافة/ ٢٦ اصابة

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