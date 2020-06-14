اغلاق قضاء الحي في واسط بالكامل بعد تفشي وباء كورونا فيه

2020/06/14 | 21:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قررت خلية الازمة في محافظة واسط، اليوم الأحد، اغلاق قضاء الحي في المحافظة، بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد فيه.وذكرت الخلية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “بناء على تفشي وباء كورونا في قضاء الحي بواسط، تقرر إغلاق القضاء بشكل تام ومنع حركة المركبات والاشخاص وغلق كافة المحال التجارية والاسواق”.[…]

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