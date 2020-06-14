2020/06/14 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جلال يجسّد شخصية الوليد القاهرة – الزمان وقع الاختيار على الممثل المصري ياسر جلال لتجسيد شخصية الصحابي خالد بن الوليد في المسلسل الجديد(سيف الله)، وذلك بعد أن كان من المفترض أن يجسد الدور الممثل عمرو يوسف والذي اعتذر للشركة المنتجة عن أداء الدور.ووفقا لموقع البوابة كان جلال قد قبل الدور والتعاقد عليه بعد أن […]

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