2020/06/14 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادة تستعد لدراما رمضان 2021 القاهرة – الزمان تعاقدت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق مبكراً على بطولة مسلسل جديد مع المنتج اللبناني صادق الصباح للعرض في شهر رمضان لعام 2021 وتم ترشيح المخرج خالد مرعي لتولي مهمة اخراجه ليكون أول أعماله بعد خروجه من السجن في قضية حيازة مواد مخدرة.ومن المقرر أن يتم الاستقرار على […]

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