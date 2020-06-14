2020/06/14 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديون تعود لجولتها العالمية { لندن – وكالات – تعود النجمة الكندية سيلين ديون، التي قطعت جولتها العالمية بسبب فايروس كورونا، إلى فرنسا اعتباراً من شهر آذار 2021 وستشارك في مهرجان (فيياي شارو) في 15 تمـوز 2021 بعدما كانت مشاركتها مقررة في دورة السنة الحالية.وستستأنف ديون جولتها في أوروبا وتقيم اعتباراً من 19 آذار […]

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