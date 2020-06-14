2020/06/14 | 21:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت طبابة الحشد الشعبي وبالتعاون مع قسم الخدمات الصحية في معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في المثنى، الاحد، جثة متوف جراء إصابته بكورونا من محافظة المثنى الى النجف الاشرف، ليصبح مجموع عدد المتوفين بالمحافظة 12 متوفيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبابة الحشد الشعبي تنقل متوفيا بكورونا الى النجف الاشرف) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طبابة الحشد الشعبي تنقل متوفيا بكورونا الى النجف الاشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).