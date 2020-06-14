2020/06/14 | 21:22 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخلاء منزل رئيس الكيان الصهيوني بعد تسجيل إصابة بكورونا بين العاملين فيه) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخلاء منزل رئيس الكيان الصهيوني بعد تسجيل إصابة بكورونا بين العاملين فيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).