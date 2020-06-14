2020/06/14 | 21:22 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( ١٢٥٩) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة ١٦٣بغداد / الكرخ ٣٧٣مدينة الطب ٥١النجف الأشرف ٨١االسليمانية ٥١أربيل ٣٦دهوك ٩كربلاء ٣٨كركوك ٦٩ديالى ٣٢واسط ٣٩البصرة ٥١ميسان ٧٩بابل.



١٠الديوانية ٩ذي قار ١٢٢نينوى ٤صلاح الدين ١٢الانب...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية .. اصابات كورونا تصل الى 1259 حالة اصابة) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية .. اصابات كورونا تصل الى 1259 حالة اصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).