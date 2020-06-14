العراق يتفق مع شركات نفط رئيسية لزيادة خفض الإنتاج

2020/06/14 | 21:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اتفق العراق مع شركات نفط كبيرة تدير حقوله النفطية العملاقة في جنوب البلاد، على زيادة خفض إنتاج النفط الخام، في يونيو/ حزيران، وذلك حسبما قال مسؤولون عراقيون يعملون في تلك الحقول، الأحد، لرويترز

وتهدف بغداد إلى تعزيز التزامها بالتخفيضات المستهدفة في إنتاجها النفطي، بموجب اتفاق عالمي مع اوبك وحلفائها؛ لخفض إنتاج النفط.

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