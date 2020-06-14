وصول طائرة تحمل 18 طنا من المساعدات الطبية من “يونيسف” لصنعاء

2020/06/14 | 21:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة وصلت إلى مطار صنعاء الدولي، اليوم الأحد، طائرة شحن، تحمل على متنها مساعدات طبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”.وأفادت وكالة “سبأ” اليمنية وتابعتها /المعلومة/، بأن الطائرة حملت على متنها أكثر من 18 طنا من المستلزمات الوقائية ضد فيروس كورونا.وأضافت الوكالة أن طائرة الشحن حصلت على […]

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